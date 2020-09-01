Над Кабардино-Балкарией летает аэростат


В республике заработал новый комплекс высотного видеонаблюдения «Око». Он поможет выявлять и фиксировать водителей, грубо нарушающих правила дорожного движения. Крепится «Око» на аэростате. Это позволяет наблюдать за обстановкой на дорогах с высоты птичьего полета – до 150 метров. Радиус обзора – два километра. Воздушный мониторинг проводится правоохранителями совместно с Росгвардией. Картинка с видеокамер в режиме реального времени передается на пульт управления аэростатом. Если выявлено нарушение, информация идет к патрульным экипажам. Они остановят автомобиль и предложат водителю просмотреть запись. Только после этого выпишут штраф. Теперь подобные совместные рейды в республике будут проходить на постоянной основе, отмечают в Госавтоинспекции.

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