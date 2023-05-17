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Нацмузею КБР передали книги о блокаде Ленинграда

Нацмузею КБР передали книги о блокаде Ленинграда

17.05.2023 | 10:09
В Нальчик их привез актер, журналист, писатель Шерхан Абилов. Помимо основной работы в кино, артист занят общественной деятельностью – является членом Попечительского совета Пискарёвского мемориального кладбища. В братских могилах там похоронены в том числе жители Кабардино-Балкарии, которые боролись с фашизмом... Книги, которые Абилов привел в Нацмузей, не продаются. Это подарочные издания. Их вручают правительственным делегациям при посещении мемориального комплекса. По словам Шерхана Абилова, сейчас в недружественных России странах пытаются переписать историю Великой Отечественной, чего допустить нельзя. А фотографии и архивные документы, которые можно найти в альбомах, - яркие свидетельства событий тех лет.   https://t.me/vestikbr
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