Нацпроект «Здоровье»: в КБР до 2024 г. направят свыше 10 миллиардов рублей

Более тысячи передвижных медицинских комплексов, свыше 300 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий заработают в России в 2020 году. В стране продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение».

В условиях распространения коронавируса работа не останавливается. Наоборот, отмечают представители отрасли, некоторые новые инструменты уже подтвердили свою эффективность. Среди них портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Он позволил оперативно обучать врачей методам избавления от новой инфекции.

Продолжается реализация национального проекта «Здравоохранение» и в Кабардино-Балкарии. До 2024 года в республику в его рамках должны направить свыше 10 миллиардов рублей. Особое внимание в регионе уделяют развитию первичной медико-санитарной помощи, борьбе с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями, а также продолжают укреплять материально-техническую базу медучреждений.