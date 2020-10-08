Нацмузей возобновил работу

После долгой реконструкции в Нальчике открылся Национальный музей КБР, старейший на Северном Кавказе. В следующем году он отметит вековой юбилей. Сейчас учреждение культуры на стадии возрождения своей плановой работы.

Сотрудники восстанавливают ставшие уже зрелищными и интересными для многих сотен жителей и туристов республики экспозиции. В частности, в музее открылись и работают несколько выставок художественного и декоративно-прикладного искусства. здесь отмечают, Нацмузей может и должен стать объектом привлечения в республику туристов, интересующихся историей Кабардино-Балкарии.

Здесь также появятся новые выставочные и экспозиционные площади, реставрационные мастерские и служебные помещения. Музей сможет быть интересен абсолютно всем жителям, вне зависимости от возраста. Для этого разрабатываются различные экскурсии и лекции. По-новому выстроена и система безопасности, защиты и хранения музейных экспонатов. Созданы фондохранилища,оснащенные необходимым оборудованием и устройствами для оптимального режима хранения экспонатов, в том числе уникальных.