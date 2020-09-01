Национальный музей Кабардино-Балкарии открыл свои двери для посетителей после реконструкции





В выставочном зале первыми свои работы показали члены Союза художников КБР. На вернисаже представили больше 50 работ. Здесь и живопись, и графика, и декоративно-прикладное искусство. Впрочем, это не единственная выставка в Нацмузее. В соседнем зале развернули экспозицию к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Здесь представлены фотокопии фронтовых писем и личные вещи героев Советского Союза из Кабардино-Балкарии. Кроме этого на втором этаже музея представлены сувениры, подаренные делегатам нашей республики в разные годы. Посмотреть все экспозиции можно до конца сентября.