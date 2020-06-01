Начинающих поэтов приглашают к участию в литературном конкурсе

«Есть Родина, а значит, счастье есть» — так называется литературный конкурс имени народного поэта Кабардино-Балкарии Салиха Гуртуева. Творческое состязание уже во второй раз объявляют члены Союза писателей России из Дагестана и участники Клуба писателей Кавказа.

Салих Гуртуев является почетным президентом этого профессионального объединения. Создал десятки книг, в которые вошли стихотворения, литературные эссе и переводы на балкарский язык произведений Пушкина, Лермонтова, Мицкевича, Маяковского, Есенина, Айтматова, других знаменитых авторов из разных стран. Гуртуев перевел знаменитую поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», а также выпустил «Антологию кабардинской поэзии» на балкарском языке. Удостоен титула «Заслуженный поэт Кавказа».

«Учреждена эта премия в честь моего 60-летия и 10-летия создания и учреждения клуба писателей Кавказа еще в прошлом году. И первое движение тоже состоялось в прошлом году. Мне сказали, что поступает много работ со всех концов. Я бы очень хотел, чтобы и Кабардино-Балкария поучаствовала в этом», — отметил Салих Гуртуев.

К конкурсу приглашают участников творческих союзов и литературных объединений в возрасте от 16 лет независимо от места проживания. Принимаются подборки стихотворений на русском языке – неопубликованные или изданные за последние два года. Направить произведения можно до 1 сентября в дагестанское отделение Союза писателей России или в Клуб писателей Кавказа. Будет присуждено три призовых места. Премия за первое – 30 тысяч рублей. Победителей наградят в октябре.