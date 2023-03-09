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Начать жить заново: Семья из Херсонской области решила остаться в КБР

Начать жить заново: Семья из Херсонской области решила остаться в КБР

09.03.2023 | 10:02
Благотворительный фонд открыли при региональном отделении женского общественного движения “Надежда России”, и ему уже около пяти лет. За это время активисты проводили акции в поддержку малообеспеченных и многодетных, а также тех, кто попал в трудную ситуацию. На этот раз оказали внимание Наталье Ткачевой из Херсонской области и ее детям – передали верхнюю одежду и обувь, книги и игрушки. Семья находится в Кабардино-Балкарии полгода в одном из санаториев и планирует остаться здесь жить. Активисты базируются в Музее истории республиканского МВД. Благотворительный фонд принимает вещи от граждан и сразу же передает их тем, кому они нужнее. Своего часа ждут комплекты одежды для взрослых и детей, а также около 200 книг. https://t.me/vestikbr
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