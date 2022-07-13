Начался ремонт фасада Дома культуры села Баксаненок

В рамках подготовки к празднованию 100-летия Кабардино-Балкарской республики и Баксанского муниципального района начались ремонтные работы по обновлению фасада здания Дома культуры села Баксаненок, сообщает пресс-служба муниципалитета.
За счет средств местного бюджета здесь запланированы работы также по частичному ремонту кровельного покрытия и реконструкции входной части здания. Завершение работ запланировано на конец августа месяца текущего года.
Ранее, в прошлом году, здесь была благоустроена прилегающая общественная территория по нацпроекту «Жилье и городская среда», произведен капитальный ремонт внутренних помещений Дома культуры по нацпроекту «Культура».
Ремонтные работы находятся на контроле главы администрации Баксанского района Артура Балкизова.
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