Начался сев озимых культур

На полях Кабардино-Балкарии сеют озимые. Пшеница займет 53 тысячи гектаров, ячмень – 10 тысяч, информирует региональный Минсельхоз. На сегодня аграриям удалось выполнить 10 процентов запланированного. Используют они семена российской селекции, которые обработаны современными препаратами от болезней. Одновременно вносят минеральные удобрения. В этом году на полях республики собираются посеять также озимый рапс. Он займет семь тысяч гектаров – на 20 процентов больше, чем годом ранее.

В нынешнем сезоне уже собрали яровые культуры – 235 тысяч тонн зерна без учета кукурузы. Превышение, если сравнивать с 2019-м, – 10 процентов.