Начался ремонт на участке автодороги «Майский-Заречное-Ново–Ивановское»





На участке автодороги «Майский-Заречное-Ново–Ивановское» приступили к работам по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Протяженность полотна почти 2 километра. Ремонт идёт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Речь о центральной улице селения Ново-Ивановского. Данный участок ведёт к социально значимым объектам. Именно здесь расположены детский сад, школа, дом культуры, церковь. Именно эта дорога связывает хутора Право-Урванский, Колдрасинский, Ново-Курский и селение Баксанское с районным центром — городом Майским. Завершить весь комплекс дорожных работ должны до конца лета. В этом году, по информации Минтранса КБР, в рамках профильного нацпроекта планируется отремонтировать муниципальные трассы общей протяженностью свыше 101 километра. Сейчас обновляют асфальтобетонное покрытие в Старом Череке, Псыкоде, Верхней Жемтале, Залукодесе, Каменномостском, Яникое, Кроме того, занимаются объездами Терека и Майского, а также автодорогой между Урванью и Нарткалой.