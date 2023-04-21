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На железнодорожную станцию «Прохладная» прибыл ретро-поезд «Победа»

На железнодорожную станцию «Прохладная» прибыл ретро-поезд «Победа»

21.04.2023 | 08:33
Участников масштабной героико-патриотической акции СКЖД встречали радостно. Пришли ветераны труда и труженики тыла, железнодорожники, представители местной власти, общественники и школьники. На открытой платформе состава дали концерт. Выступала агитбригада, состоящая из творческих коллективов из Ростова-на-Дону. Артисты исполнили знаменитые песни «Катюша», «Журавли», «Смуглянка», прочитали стихи и письма с фронта, а также представили танцевальные номера. После собравшихся пригласили в музей железнодорожной техники, которая несла службу в годы Великой Отечественной. Всем желающим предложили попробовать еду полевой кухни - кашу и горячий чай. В общей сложности состав пройдет около двух тысяч километров по местам боевой славы на Юге России. Завершится поездка в Ростове-на-Дону четвертого мая.   https://t.me/vestikbr
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