На заводах КБР ведётся заготовка зелёного горошка и кукурузы

Машина с зеленым горошком въезжает на территорию завода. Урожай взвешивают и отправляют на переработку. Бобовые очищают в несколько этапов, чтобы удалить половинки зерен, остатки стручков и других растений.
Специалисты тем временем определяют степень зрелости. Исходя из результатов, подбирают рецептуру для консервации. Сперва горошек бланшируют: обдают кипятком, а сразу после – холодной водой, чтобы удалить из плодов крахмал. Иначе, говорят, маринад будет мутным.
Соль, сахар, вода и никаких искусственных консервантов. Качество продукции здесь – на особом контроле. Потому после бланшировки горошек еще раз проверяют на отсутствие примесей.
Сезон переработки горошка – с начала мая и до конца июля. Партии, которые сейчас поступают, – одни из последних. За одну минуту получают 600 банок продукции. Емкости – отечественного производства, покупают их у производителей в Краснодарском крае. Потому перебоев с тарой нет.
Готовую продукцию увозят на склад и затем нанесут этикетки предприятий-заказчиков. А производственники тем временем приступят к консервации сахарной кукурузы. Вплоть до конца октября. В этом году на предприятии должны выпустить примерно 65 миллионов банок.
В ближайших планах завода – расширить ассортимент – начать консервировать фасоль. Это поможет более эффективно использовать производственные мощности и продолжить не менее интенсивную работу зимой.
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