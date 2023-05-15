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На защиту сельхозугодий КБР от саранчи потратят порядка 2 млн рублей

На защиту сельхозугодий КБР от саранчи потратят порядка 2 млн рублей

15.05.2023 | 08:57
Об этом сообщили в региональном Минсельхозе. Средствами от вредителей обработают свыше 2 тысяч гектаров. Сезон активности саранчи традиционно приходится на начало лета, но в ряде соседних регионов уже отмечают очаги скопления насекомых на степных территориях. В зоне особого риска - Терский, Майский, Лескенский и Прохладненский районы республики, отмечают специалисты «Россельхозцентра» по КБР. Именно там обычно возникает необходимость обязательного проведения химической обработки полей. Саранча представляет повышенную угрозу посевам из-за способности к стремительному росту и возможности мигрировать на большие расстояния, уничтожая агрокультуры на своем пути.   https://t.me/vestikbr
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