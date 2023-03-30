home
Главная
>
Новости
>
На защиту от града в этом году в КБР выделят 30 миллионов рублей

На защиту от града в этом году в КБР выделят 30 миллионов рублей

30.03.2023 | 15:55
Министерство заключило контракт с Северо-Кавказской военизированной службой, которая воздействует на метеопроцессы – обстреливает облака специальными химикатами. Они превращают градины в капли дождя. Как правило, опасность выпадения таких осадков существует весной и летом, а потому идет активная подготовка к сезону. На сегодня проверили практически все 36 противоградовых пунктов, которые есть в Кабардино-Балкарии… Площадь территорий, которые специалисты способны защитить, приближается к пятистам тысячам гектаров. И это не только поля и сады, но также социальные объекты.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных