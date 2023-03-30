На защиту от града в этом году в КБР выделят 30 миллионов рублей

Министерство заключило контракт с Северо-Кавказской военизированной службой, которая воздействует на метеопроцессы – обстреливает облака специальными химикатами. Они превращают градины в капли дождя.
Как правило, опасность выпадения таких осадков существует весной и летом, а потому идет активная подготовка к сезону. На сегодня проверили практически все 36 противоградовых пунктов, которые есть в Кабардино-Балкарии…
Площадь территорий, которые специалисты способны защитить, приближается к пятистам тысячам гектаров. И это не только поля и сады, но также социальные объекты.
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