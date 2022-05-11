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Казбек Коков принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам

Казбек Коков принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России по экономическим вопросам

11.05.2022 | 14:09
«На сегодняшнем заседании рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции продолжили выработку мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления», - сообщил в своем телеграм-канале Глава КБР Казбек Коков, принимавший участие в селекторном заседании. В ходе заседания информацию о работе по противодействию санкционному давлению в курируемых сферах представили Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Сергей Собянин проинформировал членов рабочей группы о принятых на федеральном уровне решениях по расширению программ льготного кредитования для системообразующих предприятий в отраслях транспорта, строительства, энергетики и сельского хозяйства. Он также сообщил о снижении ставки по льготной ипотеке до 9 процентов и продлении на год срока уплаты страховых взносов за второй и третий кварталы текущего года на общую сумму 1,6 триллиона рублей. Данная мера поможет бизнесу адаптироваться к ситуации, отмечено на заседании. Кроме того, говорилось о реализации инвестиционных проектов, экспорте сельскохозяйственной продукции, дополнительной поддержке российских аэропортов и ИТ-сферы. «В Кабардино-Балкарии реализуются принимаемые на федеральном уровне решения по мерам поддержки экономики, - отметил по итогам заседания Глава республики. - Мониторинг ситуации в целом по экономике и системообразующим региональным предприятиям и отраслям ведется ежедневно. В регионе сохраняется экономическая стабильность. Функционируют внутриведомственные оперативные штабы для своевременного реагирования на развитие ситуации».
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