На заседании президиума Парламента КБР обсудили роль вуза в развитии региона

Какой вклад в развитие республики вносят вузы, работающие здесь? Тему обсудили на заседании президиума парламента Кабардино-Балкарии. Дискуссию организовал комитет по образованию, науке и по делам молодежи. В республике действуют три вуза – Аграрный университет, Институт искусств и КБГУ. Работу последнего рассмотрели более детально. С докладом выступил руководитель госуниверситета Юрий Альтудов. Он рассказал о достижениях и задачах, которые стоят перед образовательным центром, а также об участии в федеральном проекте «Приоритет-2030». У законодателей было множество вопросов. Говорили о научной деятельности университета, о трудоустройстве выпускников, в том числе в школы республики. Депутаты сформулировали рекомендации, направленные на обеспечение устойчивого развития КБГУ на современном этапе.