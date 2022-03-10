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На заседании президиума Парламента КБР обсудили роль вуза в развитии региона

На заседании президиума Парламента КБР обсудили роль вуза в развитии региона

10.03.2022 | 22:43
Какой вклад в развитие республики вносят вузы, работающие здесь? Тему обсудили на заседании президиума парламента Кабардино-Балкарии. Дискуссию организовал комитет по образованию, науке и по делам молодежи. В республике действуют три вуза – Аграрный университет, Институт искусств и КБГУ. Работу последнего рассмотрели более детально.  С докладом выступил руководитель госуниверситета Юрий Альтудов.   Он рассказал о достижениях и задачах, которые стоят перед   образовательным центром,  а также об участии  в федеральном проекте  «Приоритет-2030». У законодателей было множество вопросов.   Говорили   о научной деятельности университета,  о трудоустройстве выпускников, в том числе в школы республики.  Депутаты сформулировали рекомендации, направленные на обеспечение устойчивого развития КБГУ на современном этапе.
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