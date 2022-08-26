На заседании правительства КБР решили скорректировать региональную госпрограмму по развитию здравоохранения

Сегодня на заседании правительства Кабардино-Балкарии решили скорректировать региональную госпрограмму по развитию здравоохранения. В частности, перераспределят финансовые потоки на модернизацию первичного звена. Связано это с тем, что сделана коррекция в пределах региональных ведомственных лимитов. К тому же из федерального бюджета поступили дополнительные деньги на капитальный ремонт больниц и поликлиник. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Татьяна Аникушина сообщила, что в результате в Республиканскую детскую клиническую больницу дополнительно направят 73 миллиона рублей – на восстановление корпусов. Дополнительное финансирование получат и другие медорганизации. Также на заседании кабинета министров обсудили вопросы развития инклюзивного образования, транспортной системы и соблюдения качества моторного топлива.