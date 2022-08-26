home
Главная
>
Новости
>
На заседании правительства КБР решили скорректировать региональную госпрограмму по развитию здравоохранения

На заседании правительства КБР решили скорректировать региональную госпрограмму по развитию здравоохранения

26.08.2022 | 14:22
Сегодня на заседании правительства Кабардино-Балкарии решили скорректировать региональную госпрограмму по развитию здравоохранения. В частности, перераспределят финансовые потоки на модернизацию первичного звена. Связано это с тем, что сделана коррекция в пределах региональных ведомственных лимитов. К тому же из федерального бюджета поступили дополнительные деньги на капитальный ремонт больниц и поликлиник. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Татьяна Аникушина сообщила, что в результате в Республиканскую детскую клиническую больницу дополнительно направят 73 миллиона рублей – на восстановление корпусов. Дополнительное финансирование получат и другие медорганизации. Также на заседании кабинета министров обсудили вопросы развития инклюзивного образования, транспортной системы и соблюдения качества моторного топлива.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных