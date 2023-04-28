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В Нальчике на заседании правительства обсудили ряд насущных вопросов

В Нальчике на заседании правительства обсудили ряд насущных вопросов

28.04.2023 | 16:14
Развитие туризма, малого и среднего бизнеса, реализация программы социальной догазификации… Эти темы стали ключевыми на заседании правительства сегодня. Кабинет министров также утвердил проект распоряжения, на основании которого в республике планируют развивать информационные технологии. В этом году на гранты и субсидии в сфере туризма направят больше 33 миллионов рублей. Деньги поступили в республику из федерального бюджета. Конкурсный отбор проектов, которые получат господдержку, намечен на май. Профильное министерство на заседании правительства внесло уточнения в правила распределения средств. В документе учли прошлогодний опыт. Изменения внесли и в перечень продукции, которая обеспечивает замещение импортных товаров в условиях экономических санкций. Утвердили также новый порядок предоставления субсидий региональному Центру поддержки предпринимательства. Речь – о выделении средств, которые помогут бизнесменам участвовать в различных выставках. Кабинет министров одобрил и проект распоряжения, связанный с программой социальной догазификации. Документ касается налога на имущество организаций. По региональному проекту «Творческие люди» в этом году гранты получат образцовый ансамбль «Ассорти» из Прохладного и образцовый ансамбль народного танца «Бекар» из Озрека. Деньги направят на укрепление материально-технической базы коллективов. Одобрен проект постановления о государственных стипендиях в области культуры и искусства. По результатам конкурса в этом году их получат 700 человек, в том числе выдающие мастера и творческая молодежь... В завершение председатель правления республиканского Совета муниципальных образований Максим Панагов вручил представителям городов и районов памятные награды Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления – в связи со столетием Кабардино-Балкарии. За большой вклад в социально-экономическое благополучие региона, упрочнения гражданского мира и стабильности, высокие результаты межмуниципального сотрудничества медали «За развитие местного самоуправления» удостоен Глава республики Казбек Коков.   https://t.me/vestikbr
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