На заседании Правительства КБР обсудили цены на проведение кадастровых работ

На повестке дня кабинета министров Кабардино-Балкарии – больше полутора десятка вопросов. Один из них – установление предельных цен на проведение кадастровых работ. Речь идет о стоимости услуг по оценке земельных участков, дач, гаражей и жилых домов. На встрече говорили и о том, что скоро в республику поступят новые контейнеры для раздельного сбора мусора – в рамках национального проекта «Экология». В регионе собираются приобрести специальную тару на сумму свыше 170 миллионов рублей. Основное финансирование – федеральное, часть добавляет Кабардино-Балкария. На заседании также обсудили изменение статуса третьей школы-интерната. Теперь она станет специализированной коррекционной школой-интернатом №1 и сможет рассчитывать на серьезную финансовую поддержку со стороны федерального центра. Также кабинет министров одобрил предложение Минкульта о выплате госстипендий работникам культуры и деятелям искусства. С 22 года начинается Международное десятилетие языков коренных народов мира. В связи с этим в республике разработали план мероприятий, который утвердили сегодня на заседании правительства.