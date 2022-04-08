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На заседании Правительства КБР был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета республики за 2021 год

На заседании Правительства КБР был рассмотрен вопрос об исполнении бюджета республики за 2021 год

08.04.2022 | 16:00
Около двух десятков вопросов обсудили сегодня на заседании правительства Кабардино-Балкарии, в том числе одобрили итоги исполнения республиканского бюджета за прошлый год и распределили между муниципалитетами деньги на ремонт дорог. Бюджет-2021 исполнен с профицитом, сообщила министр финансов Елена Лисун. В целом доходы составили почти 52 миллиарда рублей, расходы – свыше 50-ти миллиардов. Из них около сорока направили на социальные нужды. Премьер-министр Алий Мусуков отметил слаженные действия всех ведомств по работе с бюджетом и добавил, что профицит позволил направить дополнительные средства на реализацию сразу нескольких социальных проектов. Правительство одобрило пакет документов, связанных с оказанием материальной помощи семьям погибших и раненых в ходе специальной военной операции. На заседании также приняли постановление о подготовке Кабардино-Балкарии к зиме. На эти цели направят почти 740 миллионов рублей. В республике в этом году проведут всероссийский фестиваль «Моя провинция», посвященный столетию Кабардино-Балкарии. Идея также получила поддержку кабинета министров.
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