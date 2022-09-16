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На заседании Правительства Кабардино-Балкарии обсудили больше десятка вопросов

На заседании Правительства Кабардино-Балкарии обсудили больше десятка вопросов

16.09.2022 | 16:29
Ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, цифровизация документооборота… Кабинет министров сегодня рассмотрел больше десятка вопросов. Вопрос управления государственной собственностью на заседании правительства рассмотрели одним из первых. Речь о детских садах в Баксане и Терском районе. Сейчас они на балансе республики. По предложению райадминистраций их перевели в муниципальную собственность. В республике восстановят региональные дороги, разрушенные в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проект постановления подготовило профильное ведомство. Средства на ремонт направят из дорожного фонда Кабардино-Балкарии. В рамках празднования столетия республики продолжат благоустраивать города и села, отметили на заседании. Какие именно территории будут выбраны, определит смотр-конкурс в ноябре этого года. По его итогам десять поселений получат по 400 тысяч рублей, два городских – по полмиллиона каждое. Средства целевые. Победители смогут направить их только на благоустройство территорий. Кроме того, говорили о развитии электронного документооборота в республике. В целом кабинет министров рассмотрел больше десятка вопросов.
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