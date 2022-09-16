На заседании Правительства Кабардино-Балкарии обсудили больше десятка вопросов

Ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, цифровизация документооборота… Кабинет министров сегодня рассмотрел больше десятка вопросов. Вопрос управления государственной собственностью на заседании правительства рассмотрели одним из первых. Речь о детских садах в Баксане и Терском районе. Сейчас они на балансе республики. По предложению райадминистраций их перевели в муниципальную собственность. В республике восстановят региональные дороги, разрушенные в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Проект постановления подготовило профильное ведомство. Средства на ремонт направят из дорожного фонда Кабардино-Балкарии. В рамках празднования столетия республики продолжат благоустраивать города и села, отметили на заседании. Какие именно территории будут выбраны, определит смотр-конкурс в ноябре этого года. По его итогам десять поселений получат по 400 тысяч рублей, два городских – по полмиллиона каждое. Средства целевые. Победители смогут направить их только на благоустройство территорий. Кроме того, говорили о развитии электронного документооборота в республике. В целом кабинет министров рассмотрел больше десятка вопросов.