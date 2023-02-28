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На заседании парламента КБР рассмотрены более десятка вопросов

На заседании парламента КБР рассмотрены более десятка вопросов

28.02.2023 | 15:45
Рассмотрели больше десятка вопросов… Сегодня на заседании парламента депутаты внесли изменения в законы об образовании и о поддержке молодежных организаций, об охране окружающей среды и о защите от ЧС. Во втором чтении приняли изменения в республиканский закон “О бесплатной юридической помощи” - включили в него тех, кто призван на военную службу по мобилизации, а также членов их семей. Граждане этих категорий смогут получать консультации как устно, так и письменно. Им помогут при составлении заявлений, ходатайств и других документов. Интересы мобилизованных и их семей при необходимости будут представлять в судах, а также в органах власти. Депутаты напомнили, что уже второй год в республике действует Государственное юридическое бюро, где можно получить бесплатные консультации.   https://t.me/vestikbr
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