На заседании Общественной палаты КБР рассмотрели вопросы сохранения культурного наследия

Как сохранить культурное наследие разных народов и при этом укреплять общее единство страны? Ответ на этот вопрос искали участники пленарного заседания Общественной палаты Кабардино-Балкарии в Нальчике. В центре внимания – реализация Стратегии государственной национальной политики и мероприятия Года единства народов.
Главной темой пленарного заседания Общественной палаты стали механизмы сохранения языкового и культурного наследия народов Кабардино-Балкарии. Согласно обновленной Стратегии государственной национальной политики России, даже частичная утрата этнокультурного наследия недопустима. Сегодня она официально считается одной из угроз национальной безопасности страны.
На заседании также отметили: ситуация в сфере межнациональных отношений в республике остается стабильной и управляемой. В конце прошлого года министерство по делам национальностей и общественным проектам провело опрос среди жителей республики. Позитивно межнациональные отношения оценили больше 87 процентов респондентов. При этом почти 90 % опрошенных идентифицируют себя с общероссийской гражданской нацией. Анализировали и уровень межрелигиозной тревожности.
О комплексе мер по сохранению и развитию этнокультурного и языкового многообразия в регионе рассказали представители министерства просвещения и науки. Ключевым направлением является обновление учебно-методических материалов. В 2025-м завершили адаптацию учебников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам. Издают их в двух форматах: для свободно владеющих и начинающих.
Члены Общественной палаты отметили, чтобы не допустить межэтнической напряженности и радикализации среди жителей, нужно воспитывать в людях общероссийскую идентичность, следовать правилам равноправия и укрепления межконфессионального мира.
Взаимодействие между властью, общественными, культурными и молодежными организациями, учеными и педагогами должно оставаться ключевым звеном в сохранении баланса между этнической уникальностью и единством российской нации.
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