На заседании Общественной палаты КБР обсудили безопасность на дорогах

Как повысить безопасность на дорогах? Дискуссию на такую тему организовали в Нальчике. Общественная палата Кабардино-Балкарии провела заседание в госучреждении “Безопасная республика”.
Общественников интересовало, насколько эффективно в регионе работает комплекс, помогающий бороться с нарушениями на дорогах. Руководитель ведомства Артур Тлехугов сообщил: если в начале 20 года в Кабардино-Балкарии задействовали около 600 камер видеонаблюдения, то сегодня их более 1300. А систем фотовидеофиксации – свыше 200. Причем оборудование, которое устанавливают, – передовое.
Директор госучреждения “Безопасная республика” Артур Тлехугов подчеркнул, что принятые меры дают положительный результат: нарушений ПДД стало меньше и в то же время повысилась собираемость штрафов. Свое мнение по обсуждаемой теме высказали также представители госавтоинспекции республики.
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