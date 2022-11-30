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На заседании Общественной палаты КБР обсудили безопасность на дорогах

На заседании Общественной палаты КБР обсудили безопасность на дорогах

30.11.2022 | 22:25
Как повысить безопасность на дорогах? Дискуссию на такую тему организовали в Нальчике. Общественная палата Кабардино-Балкарии провела заседание в госучреждении “Безопасная республика”. Общественников интересовало, насколько эффективно в регионе работает комплекс, помогающий бороться с нарушениями на дорогах. Руководитель ведомства Артур Тлехугов сообщил: если в начале 20 года в Кабардино-Балкарии задействовали около 600 камер видеонаблюдения, то сегодня их более 1300. А систем фотовидеофиксации – свыше 200. Причем оборудование, которое устанавливают, – передовое. Директор госучреждения “Безопасная республика” Артур Тлехугов подчеркнул, что принятые меры дают положительный результат: нарушений ПДД стало меньше и в то же время повысилась собираемость штрафов. Свое мнение по обсуждаемой теме высказали также представители госавтоинспекции республики.   https://t.me/vestikbr
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