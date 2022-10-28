На заседании Общественного совета при Парламенте КБР обсудили работу детских и молодежных объединений

Сегодня в Нальчике состоялось заседание Общественного совета при республиканском парламенте. Говорили о работе детских и молодежных объединений в Кабардино-Балкарии.
Профильный министр Азамат Люев сообщил, что принято решение создавать в регионе молодежные центры, которые должны стать для представителей новых поколений точками притяжения. Там окажут самое разнообразное содействие тем, кто обратится.
Говоря о работе детских и молодежных организаций, министр отметил активность юнармейцев и участников Российского движения школьников. Также Азамат Люев остановился на воспитательной и развивающей работе, которую проводит некоммерческий сектор.
По итогам обсуждения члены Общественного совета при парламенте сформулировали рекомендации по совершенствованию молодежной политики.
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