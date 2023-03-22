На заседании Минсельхоза КБР подвели итоги работы АПК в 2022 году

На обсуждение итогов 2022-го в сфере АПК пригласили представителей администрации Главы республики и парламента, руководителей министерств и ведомств, глав и работников местных администраций, банкиров, ученых.
Анализируя ситуацию в сельском хозяйстве, профильный министр Хасан Сижажев сообщил, что по итогам года индекс производства продукции составил 110 процентов по сравнению с показателем 2021-го.
Кабардино-Балкария стала лидером в стране по закладке новых многолетних насаждений. На сегодня их площади уже превысили 25 тысяч гектаров.
Миллион саженцев отправили за пределы республики по программе импортозамещения. Садоводы опередили собственные прогнозы, собрав почти 600 тысяч тонн продукции. И это без учета плодов и ягод, выращенных в личных подсобных хозяйствах. В масштабах России — это второй показатель после Кубани.
Суммарная мощность плодохранилищ превышает 200 тысяч тонн. По их строительству Кабардино-Балкария входит в тройку лидеров в России. Республика в топ-5 в сегменте производства овощных консервов: предприятия отрасли завершили год с показателем, превышающим 350 миллионов условных банок. В прошлом году местные аграрии получили от государства около трех миллиардов рублей поддержки…
Выступая на заседании, премьер-министр Алий Мусуков подчеркнул: в республике есть положительный опыт экспорта продукции плодоводства, семеноводства, перерабатывающей промышленности. Свое продовольственное присутствие в других регионах и даже странах необходимо расширять. Председатель правительства положительно оценил работу Минсельхоза и обозначил цели, стоящие перед агропромышленным комплексом Кабардино-Балкарии.
На заседании коллегии с предложениями выступили инвесторы и руководители частных сельхозпредприятий. Говорили также о проведении весенней полевой кампании. Наметили задачи, которые должны выполнить в отрасли до конца этого года.
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