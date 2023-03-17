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На заседании Минпромторга обсудили поддержку перспективных отраслей и реализация инвестпроектов

На заседании Минпромторга обсудили поддержку перспективных отраслей и реализация инвестпроектов

17.03.2023 | 22:24
Особое внимание – поддержке перспективных отраслей и реализации действующих инвестпроектов, отметили на заседании коллегии республиканского Минпромэнерготорга, говоря о задачах на 2023-й. Уже сейчас в республике активно взаимодействуют с различными федеральными институтами, в том числе с Российским фондом технологического развития, компанией «Кавказ.РФ», Российским экспортным центром, сообщил министр Шамиль Ахубеков. В прошлом году в Кабардино-Балкарии возобновил работу Чегемский стекольный завод. Объем инвестиций – около 150 миллионов рублей. Сейчас здесь готовят проект по созданию второй очереди. Производство намерены расширить и в «ВоенТекстильПроме». Предприятие является флагманом легкой промышленности республики и изготавливает продукцию для нужд Минобороны. В ассортименте – около 200 наименований. На предприятии трудятся больше тысячи человек, в основном специалисты до 35 лет. И нужны дополнительные рабочие кадры, сообщил Залим Кардангушев. Чтобы придать легкой промышленности дополнительный импульс, в 2024-м в Кабардино-Балкарии планируют создать отраслевой индустриальный парк. По проекту здесь собираются изготавливать трикотажное полотно – до 1300 тонн в месяц. Проект оценивают в пять миллиардов рублей.   https://t.me/vestikbr
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