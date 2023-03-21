На заседании Минпромэнерготорга обсудили ряд актуальных вопросов

Подземный рудник и обогатительную фабрику в Тырныаузе планируют запустить до 25-го года, заявили в профильном министерстве. Сейчас на площадке завершают строительство подводящей дороги длиной 13 километров. «Возобновление добычи и переработки вольфрамо -молибденовых руд» - крупнейший инвестиционный проект в республике. Его оценивают в 56 миллиардов рублей.
Развитие промышленности Кабардино-Балкарии, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и мире, считают успешным, в том числе в сфере субсидирования участников рынка. Такую оценку высказали в профильном республиканском министерстве на заседании. Его посвятили итогам года и перспективным задачам.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг превысил 22 миллиарда рублей. Для сравнения: пять лет назад показатель был меньше почти в три раза. По итогам минувшего года индекс промышленного производства больше ста процентов в производстве изделий из текстиля, кожи, металла, резины, пластика, дерева, а также электро- и автотранспортного оборудования. Впечатляющие показатели в сфере розничного товарооборота.
Минпромэнерготорг участвует в закупке товаров для участников спецоперации. Военкомат подает заявки. Республиканский бюджет выделяет деньги. В результате в зону проведения СВО отравляют средства связи, спецодежду, оборудование для обогрева и другие предметы военно-технического назначения.
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