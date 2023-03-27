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В этом году в муниципалитеты республики направят полтора миллиарда рублей на ремонт дорог

В этом году в муниципалитеты республики направят полтора миллиарда рублей на ремонт дорог

27.03.2023 | 17:46
Об этом рассказали сегодня на заседании коллегии профильного министерства. Во встрече участвовал руководитель региона Казбек Коков. Обсуждали итоги работыв 22 году. Остановились на реализации национального проекта, связанного с улучшением качества трасс. Благодаря ему отремонтировали больше 180 км дорог общего пользования, создали 70 км линий наружного освещения. По поручению Главы Кабардино-Балкарии за счет республиканского бюджета купили семь автобусов для отдаленных сел. В этом году направили заявку в Минтранс России, чтобы пополнить автопарк на условиях некоммерческого лизинга… На коллегии говорили о строительстве новых дорог, оподготовке специалистов для отрасли, а также обулучшении работы общественного транспорта в столице республики. Решено в ближайшее время провести встречу с представителями предприятий, которые заняты пассажирскими перевозками.   https://t.me/vestikbr
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