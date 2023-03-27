В этом году в муниципалитеты республики направят полтора миллиарда рублей на ремонт дорог

Об этом рассказали сегодня на заседании коллегии профильного министерства. Во встрече участвовал руководитель региона Казбек Коков.
Обсуждали итоги работыв 22 году. Остановились на реализации национального проекта, связанного с улучшением качества трасс. Благодаря ему отремонтировали больше 180 км дорог общего пользования, создали 70 км линий наружного освещения.
По поручению Главы Кабардино-Балкарии за счет республиканского бюджета купили семь автобусов для отдаленных сел. В этом году направили заявку в Минтранс России, чтобы пополнить автопарк на условиях некоммерческого лизинга…
На коллегии говорили о строительстве новых дорог, оподготовке специалистов для отрасли, а также обулучшении работы общественного транспорта в столице республики. Решено в ближайшее время провести встречу с представителями предприятий, которые заняты пассажирскими перевозками.
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