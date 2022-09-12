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На заседании МЧА обсудили подготовку ко Дню адыгов

На заседании МЧА обсудили подготовку ко Дню адыгов

12.09.2022 | 23:24
Сохранение языка и традиций, подготовка ко Дню адыгов… Эти вопросы обсудили в Нальчике на заседании Международной черкесской ассоциации. В зале собрались представители регионов России и адыгских диаспор в зарубежных странах. Руководитель МЧА Хаути Сохроков, открывая встречу, подчеркнул: ассоциация выражает полную поддержку решениям президента России Владимира Путина. Среди вопросов повестки дня – организация переезда соотечественников на историческую родину, укрепление сотрудничества с зарубежными объединениями адыгов, проведение дистанционных курсов родного и русского языков для черкесов за границей. Обсуждали организацию в Кабардино-Балкарии в 23-м году молодежного просветительского лагеря, а также более близкое событие – День адыгов, который отмечается 20 сентября. На заседании утвердили план предстоящих торжеств. Он включает встречи представителей общественности, выставки и концерты.
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