На заседании коллегии Минцифры КБР подвели итоги работы за 2025 год

В числе основных задач – развитие отечественных ИТ-решений в сфере искусственного интеллекта, электронного документооборота, участие в развитии национального мессенджера… Итоги работы за 25-й год подвели на заседании коллегии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций КБР. Ведомство – одно из самых новых в составе республиканского правительства. Но несмотря на это, хорошо справляется с возложенными задачами.
В прошлом году сотрудники ведомства исполнили около семи тысяч нормативно-правовых документов и почти три с половиной тысячи поручений Главы и правительства Кабардино-Балкарии. Среди основных задач, которые стоят перед министерством в этом году, – реализация проекта по обеспечению общеобразовательных учреждений технологиями беспроводной передачи данных Wi-Fi.
В завершение заседания разработали ряд рекомендаций. Они станут основой для дальнейшего развития Кабардино‑Балкарии в сфере цифровых технологий.
