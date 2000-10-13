На замену паспорта и водительских прав — меньше месяца





Обменять паспорт и права необходимо до конца этого месяца. Речь идет о тех документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля.

Правоохранители республики напоминают: если срок действия вашего паспорта или водительского удостоверения истек, документы нужно обменять. Особенно это касается бумаг, которые перестали действовать с период с первого февраля по 15 июля. Согласно указу президента, получить новые без санкций со стороны государства можно до конца нынешнего года.

«Паспорта граждан РФ, удостоверяющие их личность, подлежащие замене в связи с достижением возраста 20-ти либо 45-ти лет, в период с 1 февраля по 15 июля текущего года признаются недействительными до их замены. Указанная категория лиц не подлежит привлечению к административной ответственности. Если срок действия паспорта истек до 1 февраля либо после 15 июля, то такой документ признается недействительным и подлежит замене», — поясняет начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по г.Нальчику Ислам Заракушев

Подать заявление на замену главного документа гражданина страны можно в подразделениях министерства внутренних дел, в МФЦ, а также в личном кабинете на Едином портале госуслуг. Штраф за просроченный паспорт составит от двух до трех тысяч рублей. Схожая схема действует в случае, если истек срок действия водительского удостоверения.

«Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, действительны до 31 декабря 20 года включительно, (р) 01:00 госавтоинспекция рекомендует обратиться в ближайшее регистрационно-экзаменационное подразделение для замены указанных водительских удостоверений данной категории»,- говорит Роберт Яльмеев, врио начальника УГИБДД МВД по КБР.

Если вышел срок действия водительского удостоверения, но человек сел за руль, ему грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. При этом автомобиль отправят на спецстоянку.