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На Втором озере в Нальчике создают новые туристические объекты

На Втором озере в Нальчике создают новые туристические объекты

12.04.2023 | 16:45
Концерты и кинопоказы под открытым небом среди живописных пейзажей… В Нальчике рядом со вторым озером строят амфитеатр. Летние площадки у воды пользуются большой популярностью у горожан. Именно поэтому решили создать еще одну. Уже установили бетонные скамейки, монтируют сцену. Территорию, прилегающую ко второму озеру, в последнее время активно развивают. Здесь заработала современная детская площадка. Набережную выложили плиткой. Создают пешеходные дорожки, выходы к воде и песчаный пляж, который долгие годы входил в число самых посещаемых мест в городе в летний период. Набережную у 2-го городского озера капитально отремонтировали в прошлом году, к 100-летию КБР, и за короткое время эта зона стала одной из самых популярных у нальчан. Развитие инфраструктуры уже действующих объектов, покупка специализированного оборудования, инклюзивный отдых… Программу содействия развитию туризма в Кабардино-Балкарии запустили в 2022-м. Направили на это больше 250 миллионов рублей. Обустройство второго озера в Нальчике – в числе проектов, поддержанных грантами. Грантовая помощь стала возможной благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Предприниматели говорят, что такая поддержка малого и среднего бизнеса оказалась для них серьезным подспорьем.   https://t.me/vestikbr
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