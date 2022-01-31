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На въезде в Северную Осетию со стороны КБР застряло несколько тысяч грузовиков

На въезде в Северную Осетию со стороны КБР застряло несколько тысяч грузовиков

31.01.2022 | 16:05
Накануне на въезде в Северную Осетию со стороны КБР застряло несколько тысяч грузовиков. Об этом сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края. Из-за затора на федеральной трассе «Владикавказ-Нижний Ларс» увеличилось время прохождения границы с Грузией. Ситуацию быстро разрешили, сегодня на дороге пробки нет, прокомментировали в управлении ГИБДД по КБР. Однако, в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, до особого распоряжения запрещено движение большегрузного автотранспорта на участке автодороги «Владикавказ - населенный пункт Ларс» в направлении на выезд из Российской Федерации.
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