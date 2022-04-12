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На въезде в Нальчик из Чегема появится зелёная зона площадью более 1 га

На въезде в Нальчик из Чегема появится зелёная зона площадью более 1 га

12.04.2022 | 11:50
В рамках подготовки к 100-летию Кабардино-Балкарии ещё одна общественная территория Чегемского района обретёт привлекательный вид. На въезде в столицу республики - город Нальчик появится благоустроенная зелёная зона площадью более 1 га. В соответствии с подготовленным ландшафтным дизайн-проектом здесь высадят сотни деревьев и декоративных кустарников. Центральное место займут 25-метровые флагштоки, на которых будут установлены флаги Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. Объект войдёт в строй к юбилейной дате.
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