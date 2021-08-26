На Верхних Голубых озерах КБР заработал новый туркомплекс





Два инвестпроекта в приоритетных Отраслях запущены в Кабардино-Балкарии при поддержке государства, информирует Минэкономразвитие. Это современное плодохранилище и туристический комплекс. Общая стоимость проектов превышает 850 миллионов рублей. Благодаря запуску, работу получили около ста человек. В хранилище применяют технологию «сверхнизкий уровень кислорода». Она избавляет от необходимости использовать химические препараты. Здесь же работает линия для сортировки и упаковки яблок мощностью 20 тонн в час. Туркомплекс расположен у Верхних Голубых озёр и включает в себя гостиницу, ресторан с причалом, гостевые дома, спортивную и детскую площадки. Он сможет принимать гостей республики круглый год. В реализации проектов помогли компания «Курорты Северного Кавказа» и Корпорация развития Кабардино-Балкарии.