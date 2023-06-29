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На Верхнем Голубом озере появились новые места для отдыха

На Верхнем Голубом озере появились новые места для отдыха

29.06.2023 | 11:06
У природных достопримечательностей Черекского района благоустраивают территорию. На Верхнем Голубом озере появились новые места для отдыха. Сделали это, чтобы привлечь новых туристов. Деньги на развитие направило министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии в виде гранта. В будущем вокруг Верхнего озера создадут комфортабельную прогулочную дорожку. Добавлю, что уже готов к реализации проект застройки территории Нижнего Голубого озера. В ближайшие годы здесь появится культурно-развлекательный центр. В нём будет действовать конференц-зал и выставочный павильон, где в миниатюре представят основные достопримечательности Кабардино-Балкарии.     https://t.me/vestikbr
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