Чтобы обезопасить прохожих… На улицах Нальчика восстанавливают крышки канализационных люков.
На зияющие дыры жители столицы республики жаловались неоднократно. Публикации в социальных сетях фиксировала система “Инцидент менеджмент”. Также люди писали в чат-бот, который запустили в “Телеграме” Центр управления регионом и главк МЧС.
Все эти сигналы сразу же адресовали в мэрию. На сегодня специалисты “Водоканала” устранили больше полутора десятков нарушений. Они меняют изношенные и поврежденные крышки, а также устанавливают новые взамен украденных. Работы собираются продолжить.
https://t.me/vestikbr