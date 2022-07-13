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На улицах Нальчика восстанавливают крышки канализационных люков

На улицах Нальчика восстанавливают крышки канализационных люков

13.07.2022 | 16:05
Чтобы обезопасить прохожих… На улицах Нальчика восстанавливают крышки канализационных люков. На зияющие дыры жители столицы республики жаловались неоднократно. Публикации в социальных сетях фиксировала система “Инцидент менеджмент”. Также люди писали в чат-бот, который запустили в “Телеграме” Центр управления регионом и главк МЧС. Все эти сигналы сразу же адресовали в мэрию. На сегодня специалисты “Водоканала” устранили больше полутора десятков нарушений. Они меняют изношенные и поврежденные крышки, а также устанавливают новые взамен украденных. Работы собираются продолжить. https://t.me/vestikbr
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