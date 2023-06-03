На ул. Пушкина ликвидировали возгорание ресторана «Моно»

В 14:13 03.06.2023 года поступило сообщение о том, что в г. Нальчик по ул. Пушкина произошел пожар на первом этаже шестиэтажного многоквартирного жилого дома. По прибытии было установлено, что горят помещения кафе на площади 150 кв.м. Осуществлена эвакуация 20 человек. По состоянию на 14:48 пожар ликвидирован. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР по 2 рангу в количестве 45 человек и 8 единицы техники. Главное управление МЧС России по КБР напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества!