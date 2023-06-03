home
Главная
>
Новости
>
На ул. Пушкина ликвидировали возгорание ресторана «Моно»

На ул. Пушкина ликвидировали возгорание ресторана «Моно»

03.06.2023 | 15:10
В 14:13 03.06.2023 года поступило сообщение о том, что в г. Нальчик по ул. Пушкина произошел пожар на первом этаже шестиэтажного многоквартирного жилого дома. По прибытии было установлено, что горят помещения кафе на площади 150 кв.м. Осуществлена эвакуация 20 человек. По состоянию на 14:48 пожар ликвидирован. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте происшествия привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР по 2 рангу в количестве 45 человек и 8 единицы техники. Главное управление МЧС России по КБР напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества!
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных