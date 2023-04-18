На участке дороги «Нальчик-Майский» создают систему искусственного освещения

Работы проводят за счет средств регионального Дорожного фонда.
Речь идет о выезде из столицы республики со стороны ул.Кабардинской. Линия – длиной больше четырех километров. Монтажники продолжают протягивать кабель между столбами. Опор здесь – больше 120-ти. Светильники используют светодиодные. Работу всей системы проверят на этой неделе.
По этой дороге в Нальчик въезжают жители Майского, Прохладненского и Терского районов. Сделать участок «светлым» в ночное время суток по плану специалисты должны до конца осени.
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