На трассе «Прохладный — Баксан — Эльбрус» идут берегоукрепительные работы

В Кабардино-Балкарии продолжаются берегоукрепительные работы на федеральной трассе «Прохладный — Баксан — Эльбрус», сообщили в пресс-службе Управления федеральных автодорог «Кавказ».

Работы ведутся на 6 отрезках дороги, проходящих рядом с рекой: на въезде в Тырныауз, Верхний Баксан и в Эльбрус. Помимо этого, идет подготовка двух площадок в Тегенекли и Нейтрино. Задействованы значительные силы и средства – около 150 рабочих и 11 спецустановок. Укреплять берега продолжат и впредь. К концу 2021 года специалисты защитят таким способом еще около двух десятков отрезков дороги. Общая протяженность сооружений составит почти 6 километров. Трасса, ведущая в Приэльбрусье, не раз подвергалась воздействию природной стихии. Размывы перекрывали движение транспорта. Усиление берегов должно исключить повторение подобных чрезвычайных ситуаций, отмечают в Управлении федеральных автодорог «Кавказ».