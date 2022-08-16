На трассе “Прохладный - Баксан – Эльбрус” завершается капитальный ремонт моста через реку Баксан. Кстати, это единственная трасса, которая ведет к всесезонному горнолыжному курорту Кабардино-Балкарии. Мост находится в селе Эльбрус. Специалисты заменили фундамент опор, сами опоры и пролётное строение. Дорожное покрытие создадут позже. Помимо этого, здесь проложат тротуары, нанесут разметку, установят ограждение и необходимые знаки. Для защиты от размыва бурным потоком горной реки откосы насыпи укрепят железобетонными подпорными стенками. Объект сдадут в эксплуатацию в сентябре, заверили подрядчики. Пока же автомобилисты ездят по временному мосту с реверсивным движением.