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На трассе “Прохладный - Баксан – Эльбрус” завершается капитальный ремонт моста

На трассе “Прохладный - Баксан – Эльбрус” завершается капитальный ремонт моста

16.08.2022 | 19:58
На трассе “Прохладный - Баксан – Эльбрус” завершается капитальный ремонт моста через реку Баксан. Кстати, это единственная трасса, которая ведет к всесезонному горнолыжному курорту Кабардино-Балкарии. Мост находится в селе Эльбрус. Специалисты заменили фундамент опор, сами опоры и пролётное строение. Дорожное покрытие создадут позже. Помимо этого, здесь проложат тротуары, нанесут разметку, установят ограждение и необходимые знаки. Для защиты от размыва бурным потоком горной реки откосы насыпи укрепят железобетонными подпорными стенками. Объект сдадут в эксплуатацию в сентябре, заверили подрядчики. Пока же автомобилисты ездят по временному мосту с реверсивным движением.
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