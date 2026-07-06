На автомобильной дороге Новопавловск – Прохладный – Моздок продолжается капитальный ремонт путепровода протяженностью 221 метр. Объект имеет важное значение для обеспечения транспортного сообщения и безопасного движения.
В настоящее время подрядная организация завершает демонтаж оставшихся конструктивных элементов. Следующим этапом станет монтаж балок пролетного строения. Работы выполняются поэтапно в соответствии с установленными технологическими требованиями, что позволит обеспечить надежность и долговечность обновленного путепровода.
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