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На трассе Новопавловск — Прохладный — Моздок модернизируют путепровод

На трассе Новопавловск — Прохладный — Моздок модернизируют путепровод

06.07.2026 | 10:50
На автомобильной дороге Новопавловск – Прохладный – Моздок продолжается капитальный ремонт путепровода протяженностью 221 метр. Объект имеет важное значение для обеспечения транспортного сообщения и безопасного движения. В настоящее время подрядная организация завершает демонтаж оставшихся конструктивных элементов. Следующим этапом станет монтаж балок пролетного строения. Работы выполняются поэтапно в соответствии с установленными технологическими требованиями, что позволит обеспечить надежность и долговечность обновленного путепровода.   https://t.me/vestikbr  
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