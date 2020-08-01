На трассе «Нальчик-Майский» в ходе ремонта используют современные материалы





Эта дорога обеспечивает въезд в столицу Кабардино-Балкарии со стороны Майского района и соединяет пять населенных пунктов, в которых живут 11 тысяч людей. В новое асфальтобетонное покрытие добавляют композитный материал на основе резинового порошка. Дорожники говорят, что в результате прочность повысится в 10 раз, даже при эксплуатации в экстремальных условиях.

Отремонтировать собираются примерно 10 километров. А также создать новые автобусные остановки и установить ограждения. Пешеходные переходы оснастят светофорами. Добавлю, что в этом году в Кабардино-Балкарии должны обновить 95 километров региональных автотрасс, что в полтора раза больше, чем годом ранее.