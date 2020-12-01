На трассе из-за гололеда перевернулся КамАз





Долгожданный снег и сопутствующие погодные условия стали причиной дорожно-транспортного происшествия в Кабардино-Балкарии.

В Чегемском районе перевернулся «КамАз», один человек пострадал. По предварительным данным, причиной опрокидывания стал гололёд. В социальных сетях уже звучат жалобы автолюбителей на неубранное от снега шоссе. Тем временем, ГИБДД по КБР информирует о закрытии движения на участке автодороги «Владикавказ-Верхний Ларс». Связано это опять же с обильными осадками, в том числе, и на территории соседней Грузии.