На трассах республики продолжают устанавливать современные светофоры





Они оснащены системой импульсной индикации, что позволяет участникам дорожного движения заблаговременно сориентироваться. Светофоры эффективно работают как в дневное, так и в ночное время. Устанавливают их в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Помимо этого, по нацпроекту вдоль региональных автострад появляются новые фонари и ограждения, что тоже должно повысить безопасность на дорогах.