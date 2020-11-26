На трассах республики продолжают устанавливать современные светофоры


Они оснащены системой импульсной индикации, что позволяет участникам дорожного движения заблаговременно сориентироваться. Светофоры эффективно работают как в дневное, так и в ночное время. Устанавливают их в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Помимо этого, по нацпроекту вдоль региональных автострад появляются новые фонари и ограждения, что тоже должно повысить безопасность на дорогах.

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