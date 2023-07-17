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На территории парадрома "Флай Чегем"открыли первый глэмпинг-парк

На территории парадрома "Флай Чегем"открыли первый глэмпинг-парк

17.07.2023 | 17:05
У подножья гор в Чегемском ущелье звучит музыка. Так проводят время гости глэмпинг-парка. Они приехали из Москвы за незабываемыми впечатлениями. Заселились в модульном доме. Он необычен по своему оформлению. Здесь есть даже место для барбекю с крытой террасой. Это движение зародилось в начале нулевых. Название переводится как «гламурный кемпинг». Подразумевается отдых на лоне дикой природы и в то же время – с отельными удобствами. Первый глэмпинг-парк в республике находится в Чегемском районе. Открыли его на минувших выходных. Модульных домиков 11. Каждый со своим стилем и названием: «Мексика», «Китай», «Марокко», «Веселый ковбой»… Здесь можно отдохнуть как компаниями, так и с семьей. Единовременно в парке могут разместиться около 50 человек. Сейчас наблюдается повышенный спрос: все дома заполнены. Еще один глэмпинг – в Булунгу. В этих местах разом могут находиться около 30 туристов. Модульные дома здесь построили на грант, превышающий четыре с половиной миллиона рублей. В минувшем году его выделили по конкурсу благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Если первый глэмпинг-парк всесезонный, то второй рассчитан на теплое время года. Однако в перспективе возможности отдыха в Булунгу намерены расширить.   https://t.me/vestikbr
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