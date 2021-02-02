На территории КБР возобновляется экспедиция по обнаружению и занесению хищных птиц в Красную книгу России

В Институте экологии горных территорий готовят масштабную экспедицию. Ее цель – обнаружить и нанести на карту места обитания хищных птиц, занесенных в Красную книгу России, на территории Кабардино-Балкарии. Всемирный фонд дикой природы поддерживает этот проект. Называется он «Сохраним лес – дом пернатых хищников». Воплощать в жизнь его начали еще в прошлом году, но из-за коронавируса реализацию приостановили. Теперь намерены возобновить работу, причем уже в феврале. Ученые планируют изучить места обитания редких хищных птиц и создать единую базу данных. Провести исследование необходимо до весны – пока на деревьях не появилась густая листва.

«Сейчас, в безлиственный период планируем объездить многие лесничества. В основном конечно, планируем работать в пойме реки Терек в равнинных районах Кабардино-Балкарии. Потому что гнездование начинается раньше чуть, чем в горах. А потом весной, когда начнется гнездование, мы планируем уже проводить полномасштабные исследования гнездовой экологии этих видов», — рассказывает Рустам Пшегусов, заведующий лабораторией Института экологии горных территорий РАН.

Когда работу в полевых условиях выполнят и проанализируют полученные данные, орнитологи подготовят также рекомендации, как наиболее эффективно сохранять лесные богатства.