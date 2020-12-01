На территории КБР изъято 24 тонны нелегального спирта





Полицейские Кабардино-Балкарии изъяли на трассе 24 тонны спирта, передаёт пресс-служба республиканского МВД.

Правоохранители Урванского района несли службу на дороге «Нальчик-Майский». Остановили грузовой автомобиль. Водитель не смог предоставить документы на товар. Лишь пояснил, что везет его из Московской области в одну из республик Северного Кавказа. В ходе осмотра сотрудники полиции обнаружили тысячи пластиковых емкостей с жидкостью. Экспертиза подтвердила, что это этиловый спирт, который применяют при изготовлении лекарств. Все собранные материалы переданы в подразделение Росалкогольрегулирования по Центральному округу, говорится в релизе.