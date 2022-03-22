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Территорию Голубых озер очистили от мусора

Территорию Голубых озер очистили от мусора

22.03.2022 | 11:31
Сотрудники администрации с.п. Бабугент, работники сельского Дома культуры, старшеклассники местной школы провели санитарную уборку на территории Голубых озер. Голубые озера – одно из любимых мест отдыха многочисленных гостей. Ежегодно в весенний и осенний период проводится очистка территории Голубых озер. Однако, зачастую, отдыхая там, люди совершенно не заботятся о том, что оставляя после себя пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты и прочий бытовой мусор, они наносят огромный вред природе. С наступлением тепла увеличилось количество работы по очистке территории водного объекта Голубые озера. Вооружившись перчатками и мешками для мусора, участники субботника тщательно убрали территорию. Мусора было немало. Весь собранный мусор был вывезен ООО «Экологистика». Администрация с.п.Бабугент напоминает гражданам, что на территории Голубых озер установлены контейнеры и урны. Рекомендуется собрать мусор и выбросить его в ближайший контейнер, это не так сложно. Это позволит поддерживать в чистоте и порядке одно из любимых и красивых мест отдыха.
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